Teşkilat dizisinde hayranlarını üzen ayrılık

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

Teşkilat dizisi her hafta pazar akşamları TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Dizide Serdar karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul’un kadrodan ayrılmasının ardından yeni sezonda Murat Yıldırım Teşkilat’a katıldı. Oyuncuları arasında Deniz Baysal, Murat Yıldırım, Serdar Yeğin, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimler yer aldığı diziye üç yıldır kadroda bulunan bir isim veda etti.

AYRILIK HABERİ GELDİ

TV 100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre Teşkilat’ta Sermet karakterini canlandıran Atılay Uluışık birinci bölümden beri kadrodaydı.

BİZİMKİLER DİZİSİYLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI

1977 doğumlu olan Atılay Uluışık Bizimkiler dizisinde hayat verdiği Ali rolüyle hafızalara kazınmıştı.

Ünlü isim daha sonra Yazlıkçılar, Hürrem Sultan, Doksanlar, Kara Para Aşk, Behzat Ç, Afili Aşk adlı dizilerde ve Balalayka, Soğuk, Rüya, Orhan Pamuk'a Söylemeyin Kars'ta Çektiğim Filmde Kar Romanı da Var, Yalnız Hayaller Kaldı ve kif adlı sinema filmlerinde oynadı.

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