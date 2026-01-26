Teşkilat dizisinde uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü isim ile yollar ayrıldı

Medya dünyasından sosyal medyaya, ünlü isimlerden futbolculara kadar uzanan uyuşturucu soruşturmasında yasaklı madde testi pozitif çıktığı açıklama yapılan yapımcı Timur Savcı'nın, TRT 1'in dizisi Teşkilat'taki görevine son verildi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin yeni bölümlerinde, uyuşturucu soruşturmasında ifade ve test için örnek veren ve yasaklı madde testleri pozitif çıkan ünlü yapımcı Timur Savcı'nın adı dizinin jeneriğinden kaldırıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Savcı'nın yasaklı madde testinin pozitif çıkmasının ardından, uzun yıllardır yapımcılığını üstlendiği ve büyük başarı yakalayan 'Teşkilat' dizisinde flaş bir değişiklik yaşandı.

