Teşkilat dizisine 2 transfer birden

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosuna Tolga Sarıtaş’ın yanı sıra Tuvana Türkay ve Ushan Çakır da katıldı.

TRT 1'in büyük ilgiyle takip edilen dizisi "Teşkilat," 5. sezon çekimlerine hızlı bir başlangıç yaptı. Pazar akşamları seyirciyi ekran başına kilitleyen dizi, yeni sezonda da aksiyon ve heyecanı dorukta tutacak.

Tolga Sarıtaş, Altay karakteriyle kadroya katılırken, hikaye bu sezon bambaşka bir dünya yaratıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; diziye son olarak Tuvana Türkay ve Ushan Çakır dahil oldu.

Türkay, acımasız Amerikan ajanı "Kate" rolünde boy gösterecek. Ushan Çakır ise Kate'in sağ kolu "Makinist" karakteriyle ekranlara gelecek.