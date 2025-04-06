Teşkilat'ta yeni başrol arayışı: Aybüke Pusat'ın yerine o mu gelecek?

TRT'nin Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat'ın yerine Gülsüm İlhan Ali'nin geleceği iddia edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından boykot çağrısına destek veren ünlü isimler arasında yer alan Teşkilat dizisinin başrolü Aybüke Pusat, TRT yönetimi tarafından dizinin kadrosundan çıkarılmıştı.

Aybüke Pusat'a destek olan bazı ünlü oyuncular da TRT'nin kara listesine girdi. Furkan Andıç, Boran Kuzum ve Başak Gümülcinelioğlu’nun işine son verildi.

Teşkilat dizisinde Aybüke Pusat'ın yerine kimin geleceği merak edilirken, bu ismin Gülsüm Ali İlhan olacağı iddiası sosyal medyada gündem oldu.

TRT’de “Gönül Dağı” dizisinde canlandırdığı Dilek karakteri ile tanınan Gülsüm Ali İlhan'ın Tolga Sarıtaş’a partner olması için teklif götürüldüğü iddia edildi. Söz konusu iddiaya ilişkin yapım şirketi, TRT ve Gülsüm Ali İlhan'dan herhangi bir açıklama gelmezken, sosyal medyada ünlü oyuncuya ''Rolü kabul etme'' çağrısı yapıldı.