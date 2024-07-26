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Testere'nin yapımcısından yeni bir psikopat filmi

Testere'nin yapımcısından yeni bir psikopat filmi
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Unutulmaz Testere filmi serisinin Avusturyalı yönetmen ve yapımcısı James Wan'ın yeni korku dizisi için geri sayım başladı.

'Testere' (Saw) serisiyle korku sinemasında çığır açan Avustralyalı yönetmen ve yapımcı James Wan, şimdi de Teacup adlı yeni bir korku dizisinin ekranlara taşımaya hazırlanıyor.

'Teacup' adlı bilim kurgu ve korku türündeki bu dizi, Georgia kırsalında bir çiftlikte mahsur kalan bir grup komşunun, farklılıklarını bir kenara bırakarak gizemli ve ölümcül bir tehdit karşısında birleşmesini konu alıyor.

Dizinin başrollerinde Scott Speedman, Kathy Baker ve Boris McGiver gibi oyuncular yer alıyor. Ayrıca Dexter ve Damızlık Kızın Öyküsü'nde (The Handmaid's Tale) dizilerinde başrol oynayan Yvonne Strahovski de bu dizinin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

'Teacup' ilk iki bölümüyle 10 Ekim'de gösterime girecek.

Etiketler testere the saw saw teacup çay fincanı korku filmi james wan
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