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The Bear hayranlarına müjde: The Bear 3'üncü sezon tarihi açıklandı

The Bear hayranlarına müjde: The Bear 3'üncü sezon tarihi açıklandı
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Emmy ödüllü FX dizisi The Bear'ın 3. sezonunun yayın tarihi başrol oyuncusu Jeremy Allen White tarafından duyuruldu. Oyuncu, dizinin yeni sezonuna ait tanıtım videosunu da paylaştı.

Christopher Storer tarafından yaratılan FX dizisi "The Bear"ın üçüncü sezon çıkış tarihi belli oldu. Dizinin Emmy ödüllü başrol oyuncusu Jeremy Allen White, dizinin resmi prömiyer tarihini Instagram'da duyurdu ve tanıtım videosunu paylaştı.

Oyuncu yeni sezonun 27 Haziran'da yayınlanacağını açıklayan kısa bir video paylaştı. Bu videoda, Carmy'nin mutfakta yer aldığı görüntüler yer alıyor.

Jeremy Allen White'ın yanı sıra Sydney rolünde Ayo Edebiri, Kuzen Richie rolünde Ebon Moss-Bachrach, Marcus rolünde Lionel Boyce, Tina rolünde Liza Colón-Zayas, Natalie rolünde Abby Elliott, Neil Fak rolünde Matty Matheson'ın geri döneceği yeni sezon, Richie ve Sydney'nin kontrolü ele geçirdiği "The Bear"ın stresli açılış gecesinden hemen sonra devam edecek.

Ayrıca, dizideki performansıyla Emmy, Altın Küre ve SAG ödüllerini kazanan oyuncu Ayo Edebiri'nin yönetmenlik yapacağı açıklandı ve diziye kendi bakış açısını getireceği ifade edildi.  Chicago merkezli dizi, çekimlerine Windy City'de devam ediyor.
#the bear

Etiketler the bear fx dizi the bear 3'üncü sezon the bear yeni sezon
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