The Guide Magazin Dergisi’nden Muhteşem Lansman Gecesi

Petronet Yapı Ana Sponsorluğu’nda gerçekleşen The Guide Magazin Dergisi'nin lansman gecesi, iş ve sanat dünyasından tanınmış isimlerin katılımıyla İzmir JOIA Club'ta gerçekleşti. Aylık olarak yayınlanan magazin, iş ve yaşam dergisinin lansmanı büyük ses getirdi. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı geceye iş dünyası da yoğun katılım gösterdi.

Lansman ile ilgili görüşlerini dile getiren The Guide Magazin İmtiyaz Sahibi Engin Akalın, “Böyle bir gecede değerli isimleri bir araya getirmek beni gururlandırdı. Nice uzun yıllar birlikte olmak dileğiyle” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına devam eden Akalın, “Dergimiz kısa sürede kaliteli içeriği ve iddialı kapak röportajlarıyla ses getirdi. Aylık olarak yayınlayacağımız dergimizin lansmanı için ciddi bir ön hazırlık yaptık. Aldığımız olumlu geri dönüşler doğru yolda olduğumuzu bir kez daha kanıtladı. Güzel bir yayının bu özel gecesinde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum”

Hakan Bilgin ve Ece Gürsel’in sunduğu geceye çok sayıda sanatçı katılırken, Wilma Elles, Bahtiyar Engin ve Bora Duran gibi isimler onur plaketleri aldı.

Viva Trio Grubu müzik dinletisi ile başlayan gecede By Dance Project dans şovları ve Türkiye Kadınlar Salsa Solo Şampiyonu Nursel Can'ın özel dans gösterisiyle unutulmaz bir atmosfer yaşandı. Lansmanda Kozmonot Müzik Grubu ve ünlü şarkıcı Bora Duran da gecede sahne aldı.