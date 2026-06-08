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The Last of Us hayranlarına dizinin 3. sezonundan kötü haber

The Last of Us hayranlarına dizinin 3. sezonundan kötü haber
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HBO Max'in efsanevi dizisi The Last of Us'ın 3. sezon çekimlerine 1-28 Haziran tarihleri arasında ara verildi. Kanada'nın Vancouver kentindeki dev sete, bölgedeki 2026 Dünya Kupası karşılaşmalarının yaratacağı lojistik kriz nedeniyle ara verildiği konuşuluyor.

Dünya genelinde milyonlarca izleyicisi bulunan ve HBO Max ekranlarında fırtınalar estiren The Last of Us dizisinin 3. sezon çekimlerinde beklenmedik bir duraklama yaşanıyor. 

Çekimlerin Durma Nedeni 2026 Dünya Kupası mı?

2 Mart 2026 tarihinde başlayan ve normal şartlarda 27 Kasım 2026’da tamamlanması planlanan çekimlerin durdurulmasıyla ilgili HBO cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak sektör kulislerinde, bu uzun aranın en büyük nedeninin Kanada'nın ortak ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası olduğu konuşuluyor. Karşılaşmaların bölgede yaratacağı devasa lojistik yoğunluk, güvenlik kordonları ve konaklama krizlerinin, çekimlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini imkansız kıldığı iddia ediliyor.

Yeni Sezon Abby'nin Gözünden Seattle Sokaklarına Odaklanacak

Verilen araya rağmen yeni sezona dair heyecan verici detaylar da netleşmeye devam ediyor. Üçüncü sezon, odağını büyük ölçüde Kaitlyn Dever'ın hayat vereceği 'Abby' karakterine çevirecek. Senaryo, Abby'nin Seattle'daki hayatta kalma mücadelesiyle geçen üç günlük yolculuğunu derinlemesine işlerken, karakterin geçmişi ve babasının ölümünün ardından yaşadığı travmalara da ayna tutacak. Bu süreç, Abby'nin yollarının ana karakterlerimiz Ellie (Bella Ramsey) ve Joel (Pedro Pascal) ile kesiştiği o kırılma anına kadar titizlikle işlenecek.
Sızan son set fotoğraflarında Abby ve kadroya yeni katılan Lev (Kyriana Kratter) karakterleri, ellerinde silahlarla harabeye dönmüş Seattle sokaklarında hayatta kalmaya çalışırken görülüyor. Üçüncü sezonda ekibe güç katacak bir diğer önemli isim ise Lev'in kız kardeşi Yara rolüyle izleyeceğimiz yetenekli oyuncu Michelle Mao olacak.

Independent Türkçe

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Etiketler The Last of Us 3. sezon The Last of Us Pedro Pascal Bella Ramsey Kaitlyn Dever Abby karakteri dünya kupası Vancouver HBO Max Kyriana Kratter
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