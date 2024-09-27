The Walking Dead: Daryl Dixon ikinci sezon tarihi belli oldu

The Walkıng Dead: Daryl Dixon’ın ikinci sezonu ''Carol’ın Kitabı'' başlığıyla 30 Eylül'de TV+’ta izlenebilecek.

Amerika Birleşik Devletleri ile eş zamanlı olarak Türkçe altyazı ve dublaj seçenekleriyle sadece TV+’ta yayınlanacak olan dizi altı bölümden oluşuyor. Bu sezon, Daryl’in Fransa’da kalma kararı, onu geri dönülmez bir yola sokuyor. Daryl’in kararı sadece kendisini değil, hikâyeye yeniden dahil olan Carol’ı da etkiliyor. Carol, eski dostunu bulma misyonuyla tehlikelerle dolu bir serüvene atılıyor. Ancak asıl büyük çatışma, Genet’in yükselen gücü ile baş gösteriyor. Fransa, Pouvoir ve Union of Hope adlı iki grup arasında adeta bir savaş meydanına dönüşüyor. Daryl ve Carol, hem düşmanlarıyla hem de içsel travmalarıyla yüzleşirken, derin karakter gelişimleri yaşanacak ve hangi yolu seçeceklerine karar vermek zorunda kalacaklar.

Başrolde Norman Reedus, Daryl Dixon karakterine hayat vermeye devam ediyor. Ona eşlik eden Melissa McBride, Carol Peletier karakteriyle hikâyeye bu sezonda yeniden dahil oluyor. Diğer önemli oyuncular arasında, Clémence Poésy (Isabelle karakteriyle), Adam Nagaitis (Genet hareketinin kilit ismi Quinn rolünde) ve Anne Charrier, Daryl’in Fransa’daki mücadelesine yön veren karakterlerden biri olarak yer alıyor.

DHA