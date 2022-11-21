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The Walking Dead izleyicilere veda etti

The Walking Dead izleyicilere veda etti
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ABD'de yayınlanan kıyamet sonrası korku dizisi, 177 bölümün ardından sona erdi.

Robert Kirkman imzalı çizgi roman serisinden ve Frank Darabont ve Angela Kang tarafından televizyona uyarlanan The Walking Dead, 12 yılın ardından final yaptı.

ABD'de yayınlanan kıyamet sonrası korku dizisi, 177 bölümün ardından sona erdi.

Final bölümü, Daryl Dixon (Norman Reedus) ve Carol Peletier (Melissa McBride) önderliğinde hayatta kalan son kişilerin The Commonwealth'in üstesinden gelmek için verdikleri mücadeleyi konu aldı.

 

Etiketler The Walking Dead dizi veda
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