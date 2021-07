The Walking Dead'ten ''final'' fragmanı geldi... İzleyiciye böyle veda edecek!

The Walking Dead, yakında final yapmaya hazırlanıyor. Dizinin final sezonundan yeni bir fragman yayınlandı.

Popüler zombi dizisi "The Walking Dead", 11. ve final sezonuyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Ağustos ayında yayınlanacak final sezonundan yeni bir fragman paylaşıldı.

WebTekno'nun haberine göre, 23 Temmuz'da başlayan San Diego Comic-Con etkinliğinde yayınlanan fragmanda, diziye dahil olan yeni karakterler de yer alıyor. Laila Robin ve Josh Hamilton, seriye Pamela Milton ve Lance Hornsby olarak dahil olacak.

YENİ PROJELER GELECEK

Dizi sona erecek olsa da, daha final sezonu yayınlanmadan yeni projeler için onay almaya başladı. Bu projelerden ilki 2023'te prömiyer yapması planlanan, Daryl Dixon ve Carol Peletier'e odaklanan bir yan seri olacak. Ayrıca "Fear The Walking Dead" ve "The Walking Dead: World Beyond" dizileri, Ekim ayında yedinci ve ikinci sezonları ile ekranlarda izleyicilerle buluşacak.

Dizide Negan karakterine hayat veren Jeffrey Dean Morgan'a göre, karaktere odaklanan potansiyel bir yan dizinin de gündemde olduğu konuşuluyor. The Walking Dead dizisi ayrıca, Rick Grimes'ı canlandıran Andrew Lincoln'ün başrolde olduğu bir film üçlemesi şeklinde beyazperdeye gelecek.