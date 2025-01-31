Tiyatro oyuncusu Sezai Altekin hayatını kaybetti

İstanbul Şehir Tiyatrosu oyuncularından Sezai Altekin, 79 yaşında yaşamını yitirdi. Altekin, bugün Bodrum Gündoğan'da son yolculuğuna uğurlanacak.

1966 yılından emekli oluncaya kadar şehir tiyatrolarında görev yapan Sezai Altekin, tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmaları da yaptı. 79 yaşında hayatını kaybeden Altekin, bugün Bodrum Gündoğan'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Sezai Altekin kimdir ?

1946 yılında İstanbul’da dünyaya gelen ve Pertevniyal Lisesinden mezun olan Sezai Altekin 1966 yılında girdiği Şehir Tiyatroları'nda emekli oluncaya kadar tiyatro oyuncusu olarak görev yaptı.

Sezai Altekin, tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmaları da yapmaktaydı.

Sezai Altekin'in Ödülleri

2008 - Tiyatro Tiyatro Ödülleri - Yılın Erkek Oyuncusu ödülü (Bana Bir Picasso Gerek)

2008 - Afife Tiyatro Ödülleri - Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu ödülü (Bana Bir Picasso Gerek)

Sezai Altekin'in Rol Aldığı Tiyatro Oyunları

2016 - Maske ve Ruh : Halide Edip Adıvar - İKSV Tiyatro ,Tiyatrokare

2008 - Bana Bir Picasso Gerek : Jeffrey Hatcher – (Rol: Pablo Picasso) Duru Tiyatro

1992 - Bir Tutkunun Yüzyılı : (Yazarlar gurubu; Füsun Akatlı, Gökhan AKÇURA, Recep Bilginer, Ümit DENİZER, Turgut DENİZER, Genco Erkal, Tarık GÜNERSEL, Macit Koper, Zihni Küçümen, Mücap Ofluoğlu, Sevgi SANLI, Semih Sergen, Engin ULUDAĞ, Haşmet Zeybek ve Haldun Taner) Bu gösteri Muhsin Ertuğrul’un 100. Doğumyılı Kutlamaları çerçevesinde yaklaşık 150 tiyatro sanatçısının işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir ve bu büyük tiyatro adamının hayatını anlatmaktadır. - Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali 1992

- Palto : Nikolay Vasilyeviç Gogol - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1993 - Molier Ya da Kara Komplo : Moliere - İstanbul Şehir Tiyatrosu

- Hortlaklar : Henrik Ibsen - İstanbul Şehir Tiyatrosu

- Çulsuzlar : Dan Kavanagh - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1985 - Lüküs Hayat : Ekrem Reşit Rey, Cemal Reşit Rey - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1983 - On İki Öfkel Adam : Reginald Rose - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1982 - Figaro'nun Düğünü : Beaumarchais - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1979 - Tırpan (oyun) : Fakir Baykurt, Taner Barlas - İstanbul Şehir Tiyatrosu

- Eşşeğin Gölgesi : Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatrosu

- Coriolanus : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu

- Buzlar Çözülmeden : Cevat Fehmi Başkut - İstanbul Şehir Tiyatrosu

- Rummuz Goncagü : Oktay Arayıcı - İstanbul Şehir Tiyatrosu

- Scapen'nin Dolapları : Moliere - İstanbul Şehir Tiyatrosu

- Düğün Ya da Davul : Haşmet Zeybek - İstanbul Şehir Tiyatrosu

- Pırtlatan Bal : Aziz Nesin - İstanbul Şehir Tiyatrosu

- Genç Osman : Turan Oflazoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu

- Koca Sinan

- Büyük Jüstinyen

- Biz Aşşagıda İmzası Olanlar

- Deli

- Avanak

- İp Oyunu

- Ese İle Köse

- Bizler Ve Bizler

- Sırtımızdakiler

- Devlet Baba

- Leylek Sultan

- Koca Dağlar Adası

Sezai Altekin'in rol aldığı film ve diziler

2017 - Çoban Yıldızı (Cevahir'in Babası) (TV Dizisi)

2015 - İlişki Durumu: Karışık (İsmail) (TV Dizisi)

2015 - Yusuf ve Yusuf (Fikret) (Sinema Filmi)

2014 - Paşa Gönlüm (Paşa Dede) (TV Dizisi)

2014 - Aşkın Kanunu (Ercüment) (TV Dizisi)

2013 - İntikam (TV Dizisi)

2013 - Tatar Ramazan (Seyit) (TV Dizisi)

2013 - Böyle Bitmesin (TV Dizisi)

2012 - Son (Yorgo) (TV Dizisi)

2009 - Zoraki Başkan (Dede) (TV Dizisi)

2008 - Düğün Şarkıcısı (Tahir) (TV Dizisi)

2007 - Çok Özel Tim (Sungur Berkemal) (TV Dizisi)

2006 - Ümit Milli (Sürmenaj) (TV Dizisi)

2004 - Tam Pansiyon (Süleyman) (TV Dizisi)

2004 - Ruhun Duymaz (Cemal Bey) (TV Dizisi)

2004 - Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de (Muhtar) (Sinema Filmi)

2003 - Yuvam Yıkılmasın (Sadi) (TV Dizisi)

2002 - Şeytan Bunun Neresinde (Sinema Filmi)

2000 - Yarı Şakı Yarı Ciddi (TV Dizisi)

1996 - Başka İstanbul Yok (TV Dizisi)

1994 - Şenlik Var (Polis) (Sinema Filmi)

1993 - Üçüzler (Polis) (Sinema Filmi)

1993 - Hastane (Patron Sururi Bey) (TV Dizisi)

1992 - Dönersen Islık Çal (Mevlüt Demiryay Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1989 - Yarı Şaka Yarı Ciddi (Tv Programı)

1989 - Talih Kuşu (Kaya Gürel Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1989 - Bana Göz Kulak Ol (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1988 - Önce Canan (TV Dizisi)

1988 - Sevsene (Bülent Pelit seslendirme) (Video)

1988 - Bir Irmağa Yolculuk (Oktar Durukan Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1987 - Yakışıklı (Muharrem Gürses Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1987 - Talihsizler (Kemal İskender Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1987 - Muhsin Bey (Ümit Yesin Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1987 - Kocamın Karısı (Ercan Beken Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1986 - İki Milyarlık Bilet (Osman Cavcı seslendirme) (Sinema Filmi)

1986 - Tokatçılar (Bülent Kayabaş Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1986 - Sevgi Çıkmazı (Osman Yağmurdereli Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1986 - Milyarder (Tuncay Akça Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1986 - Genç Ve Dul (Aykut Düz Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1985 - Ölüm Yolu (Hüseyin Baradan Seslendirme) (Sinema Filmi)

1985 - Çıplak Vatandaş (Seslendirme) (Sinema Filmi)

1985 - Sosyete Şaban (Yüksel Gözen Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1985 - Para Babası (Baykal Kent Seslendirmesi) (Video)

1985 - Kırlangıç Fırtınası (Sinema Filmi)

1985 - Gazino Bülbülü (Hikmet Karagöz Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1985 - Cilalı İbo Beni Anneme Götür (Öztürk Serengil Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1985 - Bugünün Saraylısı (Tahsin Koray Seslendirmesi) (TV Dizisi)

1985 - Amansız Yol (Ümit Yesin Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1985 - Acımak (İsmail Hakkı Şen Seslendirmesi) (TV Dizisi)

1984 - Skapenin Dolapları (TV Dizisi)

1984 - Ortadirek Şaban (Hayri Caner Seslendirme) (Sinema Filmi)

1984 - Gırgıriyede Büyük Seçim (Arap Celal Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1984 - Cumartesi Cumartesi (Şoför Okulu Talebesi Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1984 - Aliş ile Zeynep (Lütfü Seyfullah Seslendirmesi) (TV Dizisi)

1983 - Son Adam (Tevhit Bilge Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1983 - En Büyük Yumruk (Nejat Gürçen Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1983 - Bataklıkta Bir Gül (Erdoğan Seren Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1982 - Şıngırdak Şadiye (Nevzat Açıkgöz Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1982 - Yürek Yarası (Sami Hazinses Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1982 - O Kadın (Muhteşem Durukan Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1982 - Nikah Masası (Sıtkı Sezgin Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1982 - Görgüsüzler (Zeki Alpan Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1981 - Şirinler (Şirin Baba (Türkçe Seslendirme)) (TV Dizisi)

1981 - Hababam Sınıfı Güle Güle (Osman Cavcı Seslendirme) (Sinema Filmi)

1980 - Zübük (Seslendirme) (Sinema Filmi)

1980 - Devlet Kuşu (Bülent Kayabaş Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1980 - Banker Bilo (Seslendirme) (Sinema Filmi)

1979 - Vay Başımıza Gelenler (Ertuğ Koruyan Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1979 - Doktor (Ertuğ Koruyan Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1979 - Bereketli Topraklar Üzerinde (Cengiz Sezici Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1978 - Sultan (Ahmet Arıman Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1978 - Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (Feridun Şavlı Seslendirme) (Sinema Filmi)

1978 - Derdim Dünyadan Büyük (İlyas Kürtün Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1970 - Beyaz Tabakta Siyah Üzüm (Sinema Filmi)

1955 - Alfred Hitchcock Sunar (Alfred Joseph Hitchcock Seslendirmesi) (TV Dizisi)