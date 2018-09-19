Tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü ifade verdi

Tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında zorla getirme kararı çıkarılan Üzümcü, Anadolu Adalet Sarayı'na geldi.

"CUMHURBAŞKANINA HAKARET" SUÇUNDAN…

Burada, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Tuncay Karcıoğlu'na ifade veren Üzümcü, daha sonra adliyeden ayrıldı. Üzümcü hakkında, sosyal medya hesapları üzerinden farklı tarihlerde "Cumhurbaşkanına hakaret" içeren paylaşımlarda bulunduğu iddiası üzerine yapılan ihbar kapsamında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Üzümcü hakkında ifadeye gelmediği gerekçesiyle zorla getirme kararı çıkarılmıştı.