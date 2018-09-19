  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 19 Eylül 2018 13:34

Tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü ifade verdi

Levent Üzümcü, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi.

Tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü ifade verdi
A+ A-

Tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında zorla getirme kararı çıkarılan Üzümcü, Anadolu Adalet Sarayı'na geldi.

"CUMHURBAŞKANINA HAKARET" SUÇUNDAN…

Burada, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Tuncay Karcıoğlu'na ifade veren Üzümcü, daha sonra adliyeden ayrıldı. Üzümcü hakkında, sosyal medya hesapları üzerinden farklı tarihlerde "Cumhurbaşkanına hakaret" içeren paylaşımlarda bulunduğu iddiası üzerine yapılan ihbar kapsamında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Üzümcü hakkında ifadeye gelmediği gerekçesiyle zorla getirme kararı çıkarılmıştı.

 

hakaret , cumhurbaşkanına hakaret , soruşturma , levent üzümcü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM