Tiyatrocu Turgay Yıldız ifadeye çağrıldı

Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın ifadeye çağrıldı.

Avukat Celal Ülgen, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Turgay Yıldız’ın ifade vermek üzere Vatan Caddesi’nde Emniyet Müdürlüğü’ne geldiğini ifade etti. Celal Ülgen, "Şu anda Eleştirel Tiyatro yapan Turgay Yıldız da ifade vermeye çağrıldığı için Vatan Caddesinde emniyet müdürlüğünde" açıklamasında bulundu.

Turgay Yıldız, ifade sonrası açıklamada bulundu. Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yıldız, "Her şey yolunda ifademi verdim. Birazdan emniyetten çıkıyoruz. Saçma bir ihbar... Sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

Turgay Yıldız, sosyal medya hesabından gündeme dair eleştirel mizahi videolar paylaşıyor. Yıldız'ın paylaşımları çok sayıda beğeni alıyor.

İdlib'deki hava saldırısının ardından önce Sputnik çalışanı 4 kişi haber nedeniyle ifadeye çağrılmış, ardından Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç bir başka haber nedeniyle tutuklanmıştı. Son olarak gazeteci Murat Ağırel ve Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da ifadeye çağrılmıştı.