Togg’un yeni reklam yüzü Kenan İmirzalıoğlu oldu
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Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobil markası olan TOGG’un reklam yüzü oldu.
Gazeteci Birsen Altuntaş, kişisel internet sitesinden Kenan İmirzalıoğlu’nun Togg’un reklam yüzü olduğu kulisini paylaştı. Altuntaş, imzaların atıldığını belirtti.
İmirzalıoğlu son olarak ATV’de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sunuculuk yapıyordu.
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