Tolay Günyaşar ''Aklımdasın'' ile sevenleriyle buluştu

Besteci ve söz yazarı Tolay Günyaşar uzun yıllar biriktirdiği şarkılarından seçtiği 5 şarkılık EP'sinin ilk single'ı olan Aklımdasın'ı dinleyenlerin beğenisine sundu.

Beste ve sözlerini yaşanmışlıklar ve kendi hayatı üzerinden üreten Tolay Günyaşar, tüm şarkılarını hikayeleri ile beraber icra ettiği "Hikayeli Şarkılar" konsepti ile tekrar sevenleriyle buluşmayı arzu ediyor. "Aklımdasın" biten bir aşk hikayesinin anılarında gezen bir adamın dostları tarafından gerçeklere döndürülme çabasını anlatan gerçek bir hikaye...

Tolay Günyaşar'ın Spotify sayfası için tıklayın...