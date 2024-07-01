Tolga Çevik ekranlara ''filtresiz'' olarak geri dönüyor
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Komedyen Tolga Çevik'in talk show programı 'Tolgshow Filtresiz', 2 Temmuz'dan itibaren her salı günü NOW'da ekrana gelecek.
Komedyen Tolga Çevik'in talk show programı 'Tolgshow Filtresiz' 2 Temmuz Salı gününden itibaren izleyiciyle buluşacak.
Tolga Çevik'in yönetmen Fırat Parlak'la atıştığı talk show, 2 Temmuz'dan itibaren NOW ekranlarında yayınlanacak.
Her salı günü saat 20.00'de ekrana gelecek olan 'Tolgshow Filtresiz'in yapımcılığını 25 Film üstlenecek.
2 Temmuz Salı günü yayınlanacak olan ilk bölümün konukları ise oyuncular İbrahim Büyükak ile Aslı Enver olacak.
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