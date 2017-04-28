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  1. 28 Nisan 2017 09:47

Tolga Karel gözaltına alındı

Ünlü oyuncu Tolga Karel, Amerika dönüşü Atatürk Havalimanı'nda polis tarafından alınarak emniyete götürüldü.

Tolga Karel gözaltına alındı
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Bir süredir Amerika'da bulunan oyuncu Tolga Karel, bugün Şikago'dan İstanbul'a gelişinde Atatürk Havalimanı'nda pasaport kontrolünden geçerken hakkında açılan bir davada ifade vermediği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.

Karel buradan da ifade vermek üzere polis nezaretinde Kartal Adliyesi'ne götürüldü. Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürülen Karel, burada gazetecilere trafikte yaşadığı bir tartışma sonrası açılan davada ifade veremediği için savcılığa götürüldüğünü bildirdi.

İfadenin ardından serbest bırakıldı

Karel, "Bir yıl evvel trafikte bir tartışma olmuş. Ben bir yıldır burada olmadığım için savcı ifademi istemiş. Savcıya ifade veremediğim için ülkeye girerken memur beyler ifadeyi vermem açısından savcılığa götürecekler. İfademizi vereceğiz. Onun dışında bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Trafikte sen yol verdin ,ben yol vermedim tartışmasından dolayı. Savcıya ifade verdikten sonra çıkacağız inşallah" dedi.

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam eden dava kapsamında ifade veren Tolga Karel, serbest bırakıldı.

 

 

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