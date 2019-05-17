Tolga Karel'den eski eşine şok suçlama: Beni öldürtmek istedi

Azeri model Günay Musayeva, 2015 yılında boşanırken aylık 500 lira nafaka ödemesine karar verilen Tolga Karel'in 5 yıldır elini cebine atmadığını iddia etmiş, "İnşallah diğer çocuklarına daha iyi baba olur. 5 yıldır bir kez bile arayıp oğlumuzla konuşmadı. Cihangir'i Babalar Günü'nde etkilenmesin diye okula göndermiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Takvim gazetesinin haberine göre; oyunculuğu bırakıp ABD'de tır şoförlüğü yapan Karel, 8 yaşındaki oğlu Cihangir'in annesi olan eski eşine sert yanıt verdi. ABD'li eşi Sarah Margarett ile ikinci bebeğine kavuşmak için gün sayan Karel, Azeri modele şu şok iddiayla ateş püskürdü:

"Beni öldürmeye azmettirdiği adam yakalanıp cezaevine atıldı. Hepsinin ispatı var. Rabbime beni böyle bir kadından kurtardığı için şükrediyorum. Benim için bir ölü o. Oğlum benim oğlum; ama gün gelir o da gerçekleri bildiğinde onun yanında bir dakika kalmaz."

'SİLAH ÇEKTİ' İDDİASI

Tolga Karel, 2015'te Musayeva'nın şoförünün kendisine silah çektiği iddiasıyla savcılığa başvurmuştu. Azeri model, bu iddiayı, "Tolga, eve alkollü geldi. Her yeri dağıttı. Sonrasında yaşananlardan haberim yok" diye yalanlamıştı.

5 YILDA BİN LİRA NAFAKA!

Günay Musayeva, olaylı şekilde boşandığı Tolga Karel'den olan oğlu Cihangir'e tek başına baktığını söylemişti: Tolga, oğlunu hiç aramadı. Beş yılda sadece bin lira nafaka gönderdi.

Tolga Karel'in eski eşinden şok açıklamalar