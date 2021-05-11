TRT 1 dizisinde ''Z Kuşağı''na Suriye mesajı: ''Döverim ben bunu ha''

TRT’de yayınlanan Teşkilat dizisinin son bölümünde, Türkiye'nin Suriye politikasını "Türkiye'nin Suriye'de ne işi var" diyerek eleştirenlere "Döverim ben bunu ha! Bunlara ne diyorlardı? Bunların kuşağı Z Kuşağı mıydı?" yanıtı verildi.

TRT’de yayınlanan Teşkilat dizisinin son bölümünde, AK Parti’nin Suriye politikasını eleştiren gençlere ‘yanıt’ verildi. Dizide, “Bizim Suriye’de ne işimiz var?” diye soran karaktere, diğer karakterler “Suriye dediğin yer 100 yıl önce vatan toprağıydı” şeklinde yanıt verdi. Genç karakter için “Bunlar ne kuşağıydı, Z kuşağı mıydı. Döverim ben bunu ha” şeklinde ifadeler kullanıldı.

TEŞKİLATTA 'SURİYE' MESAJI

Dizinin 10. bölümünde yer alan bir sahnede, karakterler bir masanın etrafında toplantı yaparken, Gürcan adlı genç bir karakter “Ben anlamıyorum, bizim Suriye’de ne işimiz var?” sorusunu dile getiriyor. Hakkı Dayı karakteri ise bu soru karşısında ‘ifrit olduğunu’ söylüyor. Hakkı sözlerini, “Gürcan kardeş, İtalya’nın ne işi var? Fransa’nın ne işi var? Amerikalının, Rus’un, hatta Çinlinin ne işi var? Bunları sormak aklına geliyor mu?” diyerek sürdürüyor.

Hulki adlı karakter ise devletlerle birlikte ‘bir sürü terör örgütünün’ ve ‘paralı asker gruplarının’ Suriye’de bulunduğunu belirtiyor. Pınar karakteri ise dünyanın en zengin petrol yataklarının Suriye’de olduğunu hatırlatarak, “Yıllardır sömürülüyorlar. Ayrıca halkları susuz, aç, sefalet içinde” diyor.

‘LIKIR LIKIR İÇTİKLERİ PETROLÜ HEPSİNİN BOĞAZINA DİZİYORUZ’

Gürcan bu sözler üzerine, “Yani biz hepsini dağıtacağız, kendi petrollerini adamlara geri vereceğiz. Neden, çünkü biz bu ülkenin zabıtasıyız. Öyle mi?” diye sorunca, Hulki “Öyle bilader, aynen öyle” şeklinde konuşuyor. Hulki karakteri hemen akabinde “Senin Suriye dediğin yer, şunun şurası 100 yıl önce vatan toprağıydı” ifadesini kullanıyor. Hakkı karakteri de maksadın, ‘mazlumun yanında yer almak’ olduğunu savunuyor. Pınar ise “Lıkır lıkır içtikleri petrolü hepsinin boğazına diziyoruz, dertleri o” diyerek diyaloğu sürdürüyor.

Karakterler, “Sen içini ferah tut Gürcan kardeş, olmadığımız masa yok evelallah” gibi ifadelerle Türkiye’nin neden Suriye’ye girdiğini anlatmaya çalışırken, Gürcan odadan çıktıktan sonra Hulki, “Ya Mete başkanım olmasa var ya, bu benim elimde kalır. Döverim ben bunu ha. Bunlara ne diyorlardı? Bunların kuşağı Z Kuşağı mıydı?” diyor.