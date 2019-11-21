TRT 1 o dizinin fişini çekti

TRT 1'de geçtiğimiz sezon Temmuz ayında yayın hayatına başlayan bir dizinin ekranlara veda edeceği öğrenildi.

Başrollerinde Alina Boz, Alp Navruz, Dolunay Soysert ve Nihat Altınkaya'nın bulunduğu Elimi Bırakma dizisinin 59. bölümde yayın hayatına son vereceği kesinleşti.

Buna göre dizi, 24 Aralık Salı akşamı son kez sevenleriyle buluşacak. Yayın günü değiştirilmişti: Dizide Alp Navruz ve Alina Boz'un hayat verdiği Azra ve Cenk'in aşkının etrafında yaşananlar anlatılıyordu. ÜS Yapım imzalı dizi, geçtiğimiz dönemde yayın gününü Pazar'dan Salı'ya almıştı.

İZLEYİCİ İSYAN ETTİ

Dizi için final kararı alındığını öğrenen izleyiciler ilk başta üzülürken, yapım ekibine ve kanala tepki gösterdi.