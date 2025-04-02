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TRT Boran Kuzum'u da kara listeye ekledi

TRT Boran Kuzum'u da kara listeye ekledi
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Ekonomik boykota destek verdiği için Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat'ın ardından Boran Kuzum da TRT'nin djital platformundaki dizinin kadrosundan çıkarıldı.

TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat, boykot çağrılarına destek verdiği gerekçesiyle dizinin kadrosundan çıkarılmıştı.

TRT'den bir hamle daha geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre TRT’nin dijital platformu "tabii" için çekilecek “Bir Ruh Macerası” isimli dizinin 7 bölümünde yer alması planlanan Boran Kuzum’a bugün “gündem nedeniyle” kendisiyle çalışamayacakları iletildi.

AYBÜKE PUSAT'A DESTEK OLMUŞTU

Kuzum, boykot çağrısına destek veren TRT’nin Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat’a da “Canım, güzel insan” notuyla yaptığı paylaşımla destek vermişti.

Ekonomik boykota destek verdiği için Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat'a destek olan Boran Kuzum da TRT'nin djital platformundaki dizinin kadrosundan çıkarıldı.

Yapımcılığını Harmonie Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Osman Nail Doğan’ın yapacağı 10 bölümlük dizide Boran Kuzum, Şasa’nın ilk eşi, efsane yönetmen Atıf Yılmaz’ı canlandırmaya hazırlanıyordu. Deniz Baysal, Osman Sonant, Zafer Algöz, Saadet Işıl Aksoy’un rol alacağı dizinin çekimleri yarın başlayacaktı.

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Etiketler  TRT aybüke pusat boran kuzum
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