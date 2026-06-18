TRT dizisinin setine polis operasyonu: Başrol oyuncusu gözaltına alındı

TRT'nin yeni dizisi Ateş Denizi'nin Beykoz'daki setine düzenlenen adli operasyonda başrol oyuncusu Erdem Kaynarca gözaltına alındı. Halkalı Narkotik Şube'de ifade veren ve kan örneği alınan Kaynarca, işlemlerinin ardından serbest bırakılırken dizinin çekimlerine bir hafta ara verildi.

TRT tabii platformunun iddialı yapımlarından "Ateş Denizi" dizisinin Beykoz Kundura Fabrikası'nda devam eden çekimleri, ani bir adli operasyonla kesintiye uğradı. Dizinin başrol oyuncularından Erdem Kaynarca, yürütülen bir yasaklı madde soruşturması kapsamında polis ekiplerince sette gözaltına alındı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide 'Nezih' karakterine hayat veren ünlü oyuncunun gözaltı sürecine ve sonrasındaki adli işlemlere dair yansıyan detaylar şu şekilde gelişti:

Çekim hazırlıkları için şahsi karavanında bulunan Erdem Kaynarca'nın yanına giden polis ekipleri gözaltı işlemini gerçekleştirdi. Hemen ardından oyuncunun nezaretinde aracında yapılan detaylı aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı kayıtlara geçti.

Beykoz'daki setten alınarak Halkalı Narkotik Şube Müdürlüğü'ne sevk edilen Kaynarca'nın burada detaylı ifadesine başvuruldu. Soruşturma prosedürleri gereği ünlü oyuncudan saç ve kan örnekleri alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Erdem Kaynarca serbest bırakıldı. Yaşanan bu adli gelişme sonrasında prodüksiyon ekibinin planlamada değişikliğe giderek, Ateş Denizi dizisinin çekimlerine yaklaşık bir hafta süreyle ara verdiği öğrenildi.

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