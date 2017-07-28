Tuba Büyükstün'e eski eş şoku !

Takvim'de yer alan habere göre 2011 yılında evlendiği Tuba Büyüküstün'den ikiz kızları olan Onur Saylak, aylardır konuşulan 'yasak aşk' skandalına sonunda tepki koydu. Güzel oyuncudan Haziran ayında gizlice boşandığı iddia edilen Saylak, Tuba Büyüküstün'ün işletmeci Umut Evirgen'le yasak aşk yaşadığının ortaya çıkmasının ardından sessizliğe bürünmüştü.

SEVGİLİSİYLE TATİLDE Mİ?

Bugüne kadar Maya ve Toprak isimli kızları için sessiz kalan Onur Saylak, dün ise net tavrını sosyal medya aracılığıyla ortaya koydu. Başarılı oyuncu, önce kızlarıyla çıktığı tatilinden bir fotoğraf paylaştı. Birkaç saat sonra ise Onur Saylak, Tuba'ya restini çekti! Saylak, şimdilerde Umut Evirgen'le tatilde olduğu konuşulan Tuba Büyüküstün'ü instagram'da takipten çıkardı.



SİNYALİNİ VERMİŞTİ!

Bu hamlesiyle hem güzel oyuncuya kızgınlığını hem de dostluğun da sona erdiğini ilan eden Onur Saylak'ın yeni bir hamle yapacağı da iddia edildi. Buna göre başarılı oyuncu, Evirgen'le evliyken aşk yaşamaya başladığı iddia edilen Tuba Büyüküstün'e çocuklarının velayetini almak için dava açmaya hazırlanıyor.

Bu arada Saylak, geçtiğimiz ay da yönetmenliğini üstlendiği ve Tuba Büyüküstün'ün rol aldığı 'Daha' filminin Çek Cumhuriyeti'ndeki galasına güzel oyuncuyu çağırmayarak da bu olacakların sinyalini vermişti.