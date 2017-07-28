İstanbulluların beklediği açıklama: Kabus sona erdi !
İstanbulluların beklediği açıklama: Kabus sona erdi !
Dönüş başladı ! Kuyruğun ucu bucağı gözükmedi
Dönüş başladı ! Kuyruğun ucu bucağı gözükmedi
Günde 6.5 milyon kişi bu tünelden geçecek ! Start verildi
Günde 6.5 milyon kişi bu tünelden geçecek ! Start verildi
Rusya, ABD'ye resti çekti ! 1 Eylül'e kadar süre verdiler
Rusya, ABD'ye resti çekti ! 1 Eylül'e kadar süre verdiler
Milyonlarca vatandaş için son 4 gün ! Sakın atlamayın...
Milyonlarca vatandaş için son 4 gün ! Sakın atlamayın...
Bu da ''çiş'' kavgası ! Sokak ortasında kan döküldü
Bu da ''çiş'' kavgası ! Sokak ortasında kan döküldü
İSKİ'den içme suyu açıklaması geldi
İSKİ'den içme suyu açıklaması geldi
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 28 Temmuz 2017 13:44

Tuba Büyükstün'e eski eş şoku !

6 yıllık evliliklerini sonlandıran Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak arasında gerilim bitmiyor.

Tuba Büyükstün'e eski eş şoku !
A+ A-

Takvim'de yer alan habere göre 2011 yılında evlendiği Tuba Büyüküstün'den ikiz kızları olan Onur Saylak, aylardır konuşulan 'yasak aşk' skandalına sonunda tepki koydu. Güzel oyuncudan Haziran ayında gizlice boşandığı iddia edilen Saylak, Tuba Büyüküstün'ün işletmeci Umut Evirgen'le yasak aşk yaşadığının ortaya çıkmasının ardından sessizliğe bürünmüştü.

SEVGİLİSİYLE TATİLDE Mİ?

Bugüne kadar Maya ve Toprak isimli kızları için sessiz kalan Onur Saylak, dün ise net tavrını sosyal medya aracılığıyla ortaya koydu. Başarılı oyuncu, önce kızlarıyla çıktığı tatilinden bir fotoğraf paylaştı. Birkaç saat sonra ise Onur Saylak, Tuba'ya restini çekti! Saylak, şimdilerde Umut Evirgen'le tatilde olduğu konuşulan Tuba Büyüküstün'ü instagram'da takipten çıkardı.

SİNYALİNİ VERMİŞTİ!

Bu hamlesiyle hem güzel oyuncuya kızgınlığını hem de dostluğun da sona erdiğini ilan eden Onur Saylak'ın yeni bir hamle yapacağı da iddia edildi. Buna göre başarılı oyuncu, Evirgen'le evliyken aşk yaşamaya başladığı iddia edilen Tuba Büyüküstün'e çocuklarının velayetini almak için dava açmaya hazırlanıyor.

Bu arada Saylak, geçtiğimiz ay da yönetmenliğini üstlendiği ve Tuba Büyüküstün'ün rol aldığı 'Daha' filminin Çek Cumhuriyeti'ndeki galasına güzel oyuncuyu çağırmayarak da bu olacakların sinyalini vermişti.

Takvim

onur saylak , tuba büyüküstün
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM