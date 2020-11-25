Tuba Büyüküstün, gönlünü Ekin Mert Daymaz'a mı kaptırdı?

İki çocuk annesi 38 yaşındaki Tuba Büyüküstün ile 29 yaşındaki Ekin Mert Daymaz ile yakınlaştığı ileri sürüldü. Kısa sürede gündeme bomba gibi düşen ikili, aşk iddialarına henüz bir açıklama yapmadı.

İLİŞKİLERİNİ GİZLİ TUTUYORLAR

Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre, ortak dostları sayesinde tanışıp bir ay önce aşk yaşamaya başlayan ikili, basından uzak kalmak için de Bağdat Caddesi'nde buluşuyor. İlişkilerinin ortaya çıkmaması için birbirlerini Instagram'da da takibe almamış.

ARALARINDA 9 YAŞ VAR

Tuba Büyüküstün'ün yeni sevgilisi Ekin Mert Daymaz'dan 9 yaş büyük olması dikkat çekti. Ekin Mert Daymaz, son olarak dans eğitmeni Elif Gürlük ile aşk yaşamıştı.