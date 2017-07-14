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  3. 14 Temmuz 2017 10:52

Tuba Büyüküstün'ün bu hareketi olay oldu

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, cezaevindeki sevgilisi Umut Evirgen'in fotoğrafını beğenince hayranlarından tepki geldi.

Tuba Büyüküstün'ün bu hareketi olay oldu
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22 Haziran'da cezaevine giren ve 15 yıl hapsi istenen kulüpçü, 17 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak. Tuba Büyüküstün ise cezaevindeki Umut Evirgen'i yalnız bırakmıyor.

SOSYAL MEDYADAN FOTOĞRAFINI BEĞENDİ

Tuba Büyüküstün, Umut Evirgen'in avukatları ile sık sık görüşüp bilgi alıyor. Sevgilisine bu yolla mesaj da gönderiyor. Tuba Büyüküstün önceki gece yarısı 02.30'da Umut Evirgen'in, Instagram hesabındaki bir fotoğrafı beğenerek sevgilisine olan desteğini belli etti.

HAYRANLARI TEPKİ GÖSTERDİ

İlişkiye karşı çıkan hayranları bu duruma anında tepki gösterdi. Tuba sonra yaptığı beğeniyi sildi.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Emirgan'daki gece kulübü 'Gizli Kalsın'ın sahibi Umut Evirgen sevgilisi Tuba Büyüküstün ile fotoğrafını çeken Hürriyet muhabiri İsmail Bayrak'ın fotoğraf makinesini silah zoruyla gasp etmişti.

tuba büyüküstün , Umut Evirgen