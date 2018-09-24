Tuba Ekinci dudak dudağa

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Tuba Ekinci, sevgilisi ile dudak dudağa poz verdi. Son olarak siyah bikinisiyle sahilde koşma videosuyla olay olan Tuba Ekinci çok konuşulacak bir paylaşıma daha imza attı.



Ekinci, sevgilisi ile dudak dudağa olan pozunu takipçileri ile paylaştı. Ekinci, " Hoşgeldin sonbahar... Hayat, bir gün biteceksin biliyorum aşk ve çocuklar masum kalmaya devam etsin" notunu düştü.

SEVGİLİSİNİN KİM OLDUĞU MERAK KONUSU OLDU



Bir süredir sessizliğini koruyan Ekinci'nin, sevgilisinin kim olduğu sosyal medyada merak konusu oldu.