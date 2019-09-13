Tuba Ünsal canlı yayında ağlayarak anlattı: ''Bikiniyle dans ederken...''

Tuba Ünsal ile sevgilisi Caner Karaloğlu'nun boşanma aşamasında olduğu Elisabeth Mas Vall arasındaki kavga büyüyor Tuba Ünsal'ın sevgilisi Caner Karaloğlu'nun boşanma aşamasında olduğu İspanyol model Elisabeth Mass Vall, Tuba Ünsal hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı çıkarttı. 2. Sayfa programının haberine göre; Elisabeth Mas Vall, boşanma aşamasında olduğu iş insanı Caner Karaloğlu ile sevgilisi oyuncu Tuba Ünsal'ın kendisini bir günde iki kez dövdükleri iddiasıyla savcılığa şikayet etmişti.

Tuba Ünsal, iddialara dün gözyaşları içerisinde yanıt verdi. Ünlü oyuncu bugün de darp raporu aldı. Tuba Ünsal'ın aldığı darp raporunda, tırnak izi ve boyunda hasar gibi detaylar yer aldı. Ünsal yaşadıklarını böyle anlattı:

"Böyle bir şey olmadı. Hayatımda hiçbir zaman şiddetin içerisinde taraf olarak bulunmadım. Ben şiddete uğradım. Bir mekanda arkamdan boynumdan sarılarak İngilizce bana hakaret etti. Kendimi korumaya aldım 'Ne oluyoruz?' dedim. Sevgilimin eşinden şiddet gören benim.

Hayatta her şeyini kaybeden bir anneden bahsediyoruz. Anlamaya, empati kurmaya çalışıyorum. Mahkemede en son pedagog raporu çıktı ve çocuğun annesinde kalmaması, babasına verilmesine karar verildi. Çocuğuna ben bakıyorum. Bu olay olduktan pedagog raporundan sonra oldu. Yaralı bir anne var ortada. 2 yaşında çocuğunu kaybeden, her şeyini kaybetmek üzere olan...

Önce o benim boynuma sarıldı. Elimde görüntüler var. Açıklamalara mantığınız el veriyor mu? Bir kulüpte darp ediliyor, ardından başka bir kulübe gidiyor. Ben kaç tane boşanma yaşadım, hiç basına yansıyan bir olayım olmadı.

Hayatımda her zaman kadın şiddetinin karşısında durdum. Böyle bir uzaklaştırma kararı yok. Böyle bir rapor yok. Darp raporu alan kadın, ertesi gün evinde bikinili dans ederken video mu koyar?"