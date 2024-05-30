Tuba Ünsal hastaneye kaldırıldı

Güzel oyuncu Tuba Ünsal, FMF atağı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurarak, “Hayatımın en zor gecesiydi” dedi.

Instagram hesabından açıklama yapan 43 yaşındaki Ünsal, “Hayatımın en zor gecesiydi” diyerek sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Ünsal paylaşımında, “Dün gece geçirdiğim FMF atağı neticesinde kaldırıldığım Maslak Acıbadem Hastanesi çalışanlarına çok teşekkür ederim. Hayatımın en zor gecesiydi. Elimi tutan acımı dindirmek için koşturan herkese kalbimden bir parça bıraktım. Bugün vücudumun atak sonrası perişan halinden sete de gidemedim” ifadelerini kullandı.

TRT’de yayınlanan ‘Mehmed Fetihler Sultanı’ adlı dizide oynayan Ünsal, hastalığı nedeniyle sete gidemediğini belirtti.

FMF ATAĞI NEDİR?

‘Familial Mediterranean Fever’ yani FMF olarak da bilinen ailevi Akdeniz ateşi, göğüs, karın ya da eklemlere tekrarlayan ağrılı bir şekilde görülen inflamasyon ataklarıdır.

Kalıtsal olarak anne ve babadan geçen FMF hastalığı, atak olarak ortaya çıkarak döküntü, bağ ağrısı ve ateş gibi belirtilerle görülür.



