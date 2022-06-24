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  3. Tuba Ünsal 'Yuva yıkan kadın oldun mu?' sorusuna bakın ne cevap verdi!

Tuba Ünsal 'Yuva yıkan kadın oldun mu?' sorusuna bakın ne cevap verdi!

Tuba Ünsal 'Yuva yıkan kadın oldun mu?' sorusuna bakın ne cevap verdi!

Oyuncu Tuba Ünsal, Cansu Canan Özgen’in sunduğu 40’a katılarak samimi itiraflarda bulundu.

Tuba Ünsal, Blu TV'de yayınlanan 40 programında soruları yanıtladı. Tuba Ünsal her soruya açık açık yanıt vererek gündeme geldi. Unsal "Modellik yıllarında tacize maruz kaldı mı?" sorusuna "Hiç böyle bir şey yaşamadım" dedi.

Tuba Ünsal Elisabeth Mas Vall ile evliyken Caner Karaloğlu ile aşk yaşamış ve iki kadın bu sebeple gerilmiş ve kavga etmişti. Öyle ki ikili bir mekanda ettikleri kavgadan sonra davalık olmuştu. Ünsal kısa süre sonra Caner Karaloğlu ile ayrıldı ve Mas Valli ile yeniden barıştı.

Tuba Ünsal'a bu konuya dair de bir soru soruldu.

 Tuba Ünsal 'Yuva yıkan kadın oldun mu?' sorusuna ağlayarak yanıt verdi. Tuba Ünsal açıklamasında şunları söyledi:

"Asla. Çok da korkarım bildiğim kadarıyla... O kadar girmek istemediğim bir alan ki... Ne konuşsam boş kalır benim içim çok rahat! Kimsenin kocasını elinden almadım. Böyle olmasaydı mahkemeler ceza verirdi. Davalar geri çekilmezdi. Yalan söylüyor olsaydım çok daha pür pak çıkabilirdim. Bana sorduklarında da yalan söylemedim, tanıyorum, dedim. O yüzden bunlara girmek istemiyorum."

Ünsal konuşma yaparken zor anlar yaşadı.

"NEDEN KAFANI BAĞLAMIYORSUN?"
Ünsal ailesindeki dindar yapıyı neden gizlemeyi tercih ettiğine dair soruya da şu yanıtı verdi:

"Aslında birkaç kere söyledim. Bence günümüzde o kadar kutuplaştık ki şimdi dinle ilgili herhangi bir şey hemen partiye mensup oluyorsun. Müslümanlık her türlü yaşam şekline saygı duyar. Baktığımız zaman bugün böyle yaşamıyoruz. Namaz kıldığımı söylediğim zaman öteki tarafa çekiliyorsun, neden kafanı bağlamıyorsun sorularına maruz kalıyorsun. Ama iyi ki söylemişim. Yolda beni çeviriyorlar."

Etiketler tuba ünsal yuva kadın
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