Tuba Ünsal’dan bikinili poz

Oyuncu ve eski manken olan Tuba Ünsal, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor.

Oyuncu ve eski manken olan Tuba Ünsal, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. Sosyal medya yönünü de güçlü tutan Ünsal, son olarak tatil paylaşımıyla dikkat çekti. Oyunculuğa beş yıl ara verdikten sonra “Gecenin Ucunda” dizisi ile televizyon ekranlarına dönmeye hazırlanan Tuba Ünsal, bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı. Ünsal’a çok sayıda güzel yorum geldi. Bikinili pozunu paylaştı Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Tuba Ünsal bikinili poz verdi. 40 yaşındaki isim, düzgün vücuduyla genç kızları kıskandırdı. Ünsal'a ise çok sayıda yorum geldi. “Efsane geri dönmüş” dedirtti.