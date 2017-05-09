Tuba Ünsal'ın odasını maymunlar bastı

Bir süredir çocuklarıyla birlikte Tayland'ta tatil yapan Tuba Ünsal-Mirgün Cabas çiftinin kaldığı bungalov evi maymunlar bastı.
Tuba Ünsal ile Mirgün Cabas, çocuklarıyla birlikte Tayland’da tatil yapıyor.
Keşfettiği yerleri instagram hesabından yayımlayan Ünsal, yaşadığı ilginç anları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
Tayland’ın Krabi bölgesine giden ünlü çiftin kaldığı bungalov evin bir anda maymunlar basarken, Ünsal'ın odasına giren bir maymunun ünlü oyuncunun salatasını yemesi dikkati çekti.