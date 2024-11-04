Tuğba Büyüküstün'ün ikizleri kendi boyunu geçti
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Türkiye'nin en güzel ünlü kadınları listesinde yıllardır ilk sıralarda yer alan güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün ikizler Maya ve Toprak'ın son hallerini görenler gözlerine inanamadı.
Tuba Büyüksütün, Temmuz 2011'de Fransa'nın başkenti Paris'te meslektaşı Onur Saylak'la hayatını birleştirmiş, Ocak 2012'de ikiz çocukları Toprak ve Maya'nın doğumuyla anne olma mutluluğu yaşamıştı. Ünlü çiftin evliliği Haziran 2017'de sona ermişti.
Çocuklarını gözlerden uzak tutan oyuncunun ikizleri yaşantılarına Fransa'nın başkenti Paris'te sürdürüken, şimdi 12 yaşında birer genç kız oldu.
Tuba Büyüküstün kızları Maya ve Toprak'la verdiği pozu sosyal medyadan paylaşınca hayranları da şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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