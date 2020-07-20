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  3. 20 Temmuz 2020 10:46

Tuğba Ekinci Erdoğan'a dikkat çeken destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Netflix kararına şarkıcı Tuğba Ekinci "Canı öyle uygun görmüş ne olmuş" diyerek destek verdi.

Tuğba Ekinci Erdoğan'a dikkat çeken destek
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AK Parti’nin Netflix’i Türkiye’de yasaklayacağı yönünde söylentiler devam ederken şarkıcı Tuğba Ekinci’den destek geldi. 

Ekinci, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ı eleştirenlere Instagram paylaşımıyla tepki gösterdi. 

Erdoğan’ın Ayasaofya’da çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Ekinci, “Bir Netflix kadar değeri yokmuş gibi davranmanız çok ayıp, ananızdan Netflix'likle mi doğdunuz. Canı Öyle uygun görmüş ne olmuş. Türkiyenin Cumhurbaşkanına saygılı olun” dedi.

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