Tuğba Ekinci Erdoğan'a dikkat çeken destek

AK Parti’nin Netflix’i Türkiye’de yasaklayacağı yönünde söylentiler devam ederken şarkıcı Tuğba Ekinci’den destek geldi.

Ekinci, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ı eleştirenlere Instagram paylaşımıyla tepki gösterdi.

Erdoğan’ın Ayasaofya’da çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Ekinci, “Bir Netflix kadar değeri yokmuş gibi davranmanız çok ayıp, ananızdan Netflix'likle mi doğdunuz. Canı Öyle uygun görmüş ne olmuş. Türkiyenin Cumhurbaşkanına saygılı olun” dedi.