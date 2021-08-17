  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Tuğba Ekinci paylaştı: Şeriata her zaman hayır

Tuğba Ekinci paylaştı: Şeriata her zaman hayır

Tuğba Ekinci paylaştı: Şeriata her zaman hayır

Taliban'dan kaçmak için uçağın tekerleğine sığınan insanların görüntüsü gündem olurken Tuğba Ekinci konuyla ilgili açıklama yaptı.

Dünya Kabil'deki havalimanından gelen görüntüleri günlerdir konuşuyor. Taliban'ın pazar günü ülkenin başkentine girmesi ile binlerce sivil kentin dışarıya açılan tek kapısı olan havalimanına akın etmişti.

Tuğba Ekinci o görüntüleri paylaştı ve fikirleri ifade etti.

 

Ekinci dünyayı sarsan görüntüleri paylaşarak "Allah'ı sevmek şeriattan geçmez akıllı insan olun" dedi ve ekledi: "Laik ülkelere giden uçakların ardından böyle koşmamak için şeriata her zaman hayır. Kıymetini bil, Cumhuriyet'i koru."

Etiketler tuğba ekinci şeriat paylaşım
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
3600 ek gösterge zammı yolda: Maaşlar 500 TL artacak
Galatasaray'da Marcao skandalı! Önce kafa attı, sonra yumrukladı
Eski Ayasofya imamından Taliban paylaşımı
Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin'in değişimi şoke etti
Hande Erçel, mini şortlu pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti
Düşman füzelerine ''Nazar'' değecek! ilk kez görücüye çıktı
Galatasaray'dan Marcao açıklaması
Dolar ve euroda sert düşüş
Almanya, Afganistan'dan sadece 7 kişiyi tahliye etti
Afganistan ordusu nasıl kaybetti? ''Hayalet tabur'' detayı