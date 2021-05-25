Tuğba Ekinci'den ayrılık sonrası eski sevgiliye nispet pozları

Güzel şarkıcı Tuğba Ekinci, sevgilisi Berk Fenercioğlu ile ilişkilerinin bittiğini duyurduktan sonra sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine gelen Tuğba Ekinci, pilot sevgilisi Berk Fenercioğlu'ndan ayrıldığı haberini sosyal medya hesabından verdi.

Tuğba Ekinci, Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Sevgili yol arkadaşımla yollarımızı ayırmayı tercih ettik. Bu konu hakkında başka bir şey yok söyleyebileceğim" dedi.

Ekinci ayrılık açıklamasının ardından nispet yapar gibi cesur pozlarını paylaştı. Hayranlarına bikinili ve derin göğüs dekolteli pozlarını sunan Ekinci'nin fit görüntüsüne beğeni yağdı.