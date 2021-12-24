  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay gönderme

Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a ''simit'' göndermesi

Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a ''simit'' göndermesi

Şarkıcı Tuğba Ekinci, geçtiğimiz günlerde ''Gerekirse simit yeriz'' açıklamasıyla tepki çeken Hülya Avşar'ı hedef aldı.

Hülya Avşar, "Mutlaka bu tür günleri ve bu zamanları öngörüp, biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. 'Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz?' falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günleri de kolay atlatacağız" sözleriyle tepki çekti.

Avşar gelen tepkiler üzerine de kendine savundu. Avşar açıklamasında "Simite takılanlar; hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum" dedi. Hülya Avşar'a Tuğba Ekinci'den simit yanıtı geldi.

''Gerekirse simit yeriz'' diyen Hülya Avşar'ın bu fotoğrafına tepki yağdı''Gerekirse simit yeriz'' diyen Hülya Avşar'ın bu fotoğrafına tepki yağdıMagazin

Sık sık polemikleriyle gündeme gelen Ekinci yıldızının hiçbir zaman barışmadığı Avşar'ın bir fotoğrafını paylaşarak "Simit yiye yiye simit oldun zaten" yorumunda bulundu.

Etiketler tuğba ekinci hülya avşar simit
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yargı'da Ceylin ayrılıyor mu? Pınar Deniz sosyal medyadan duyurdu
Kur korumalı TL mevduatı hesaplarına ne kadar para yatırıldı ?
Antalya'da 3 milyon TL kül oldu! 250 motosiklet kullanılmaz halde
Abdurrahman Dilipak ''seçim öncesi olacaklar'' deyip satır satır yazdı
Bu da Rusya'nın elektrikli otomobili... S-400'ün üreticisi geliştirdi: E-NEVA
Uykusuz'dan Erdoğan'ı çok kızdıracak döviz kapağı
Kur Korumalı TL Mevduatta faiz oranına sınır geldi
Tabiat parkında dehşet! Kartal küçük çocuğu kaçırmaya çalıştı
HBO MAX’in Türkiye takvimi açıklandı
Günün haberi: Cem Küçük Hükümeti eleştirdi