Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a ''simit'' göndermesi

Şarkıcı Tuğba Ekinci, geçtiğimiz günlerde ''Gerekirse simit yeriz'' açıklamasıyla tepki çeken Hülya Avşar'ı hedef aldı.

Hülya Avşar, "Mutlaka bu tür günleri ve bu zamanları öngörüp, biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. 'Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz?' falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günleri de kolay atlatacağız" sözleriyle tepki çekti.

Avşar gelen tepkiler üzerine de kendine savundu. Avşar açıklamasında "Simite takılanlar; hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum" dedi. Hülya Avşar'a Tuğba Ekinci'den simit yanıtı geldi.

Sık sık polemikleriyle gündeme gelen Ekinci yıldızının hiçbir zaman barışmadığı Avşar'ın bir fotoğrafını paylaşarak "Simit yiye yiye simit oldun zaten" yorumunda bulundu.