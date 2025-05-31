Tuğba Ekinci'den kimsenin anlam veremediği kebapçı tanıtımı

Bir döneme damga vuran 'O şimdi asker' şarkısıyla bir döneme damga vuran Tuğba Ekinci bir kebap restoranı açılışı için çektiği ve kaldırımda parendeler attığı videosu ile "ti"ye alındı...

Bir zamanlar sahnelerin tozunu atan "O şimdi asker" adlı şarkısı ile olay olan Tuğba Ekinci bu sefer de bir restoran açılışının tanıtımını üstlendi. Uzun süredir ekranlar uzak bir hayat süren Tuğba Ekinci'nin sosyal medyada paylaştığı videoda bir kebap restoranının önündeki kaldırımda parendeler attığı görülüyor. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılınca takipçileri de ünlü şarkıcıyı fena "ti"ye aldı.