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Tuğba Ekinci'den Tarkan'a olay sözler: ''Bunun neyine çığlık atıyorlar''

Tuğba Ekinci'den Tarkan'a olay sözler: ''Bunun neyine çığlık atıyorlar''

Şarkıcı Tuğba Ekinci, 3 yıl aradan sonra konser veren megastar Tarkan'ın performansını eleştirdi. Ekinci, ''Bunun neyine çığlık atıyorlar. Şarkı söylemekten bıkmış siz de sizi seviyor zannediyorsunuz'' dedi.

Koronavirüs salgınından korunmak için yurt dışına taşınarak ailesiyle gözlerden uzak bir hayat sürdüren Megastar lakaplı Tarkan, 3 yıl aradan sonra dün akşam sahneye çıktı. Tarkan'ın sahne performansını gören şarkıcı Tuğba Ekinci ise çok konuşulacak bir yorum yaptı.

"ŞARKI SÖYLEMEKTEN BIKMIŞ"
Disney Plus'ın dün akşam İstanbul'da yapılan lansmanında sahneye çıkan Tarkan, performansıyla ünlü isimleri coşturdu. Konserinde dans etmeyi ihmal etmeyen Tarkan'ın görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu. Meslektaşının konserinde çığlık atıldığını gören Tuğba Ekinci ise "Bunun neyine çığlık atarsınız anlamadım gitti. Resmen bıkmış şarkı söylemekten siz de sizi seviyor sanıyorsunuz" dedi.

Etiketler tarkan megastar tuğba ekinci
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