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Tuğba Ekinci'nin derin dekoltesi ile yürek hoplattı

Tuğba Ekinci'nin derin dekoltesi ile yürek hoplattı

Son dönemde yaptığı açıklamalar ile sık sık gündeme gelen şarkıcı Tuğba Ekinci, bu defa dekolteli paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Seyhan Soylu'nun moderatörlüğünde, Nihat Doğan, Bahar Candan ve Ebru Polat'ın sunduğu Al Sana Haber programının bir diğer yorumcusu olan Tuğba Ekinci, Nihat Doğan'la kavga ederek programdan ayrıldığını duyurmuştu.

Tuğba Ekinci Deniz Akkaya'ya sordu: Biseksüel misin?
Sık sık yaptığı çıkışlarla gündeme gelen şarkıcı, en son Deniz Akkaya'ya sorduğu "Biseksüel misin?" sorusuyla adından söz ettirmişti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Tuğba Ekinci'nin, göğüs dekoltesi gözlerden kaçmadı.


Bir etkinlik için Çankırı'ya giden şarkıcı, buradan yaptığı paylaşımla kendisine hayran bıraktı.

Etiketler derin dekolte tuğba ekinci
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