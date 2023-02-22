Tuğba Özay deprem bölgesinde isyan etti: ''Başıma ne gelirse gelsin ifşa edeceğim''

Eski manken ve oyuncu Tuğba Özay, Hatay’da depremzedelerin içerisinde bulunduğu duruma isyan etti. Depremzedelerin çadırlarda yaşadığı zor koşulları kayıt altına alan Özay, “Herkesi her şeyi tek tek ifşa edeceğim. Başıma ne getirirlerse getirsin ne olursa olsun” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 42 binden fazla kişi öldü. Binlerce kişi de evsiz kaldı.

Depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay, önceki gün 6.4 ve 5.8’lik depremlerle bir defa daha sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli depremler üzerinden 15 günden fazla geçmesine rağmen kentte çadır sıkıntısı devam ediyor. Çadır bulabilen yurttaşların hali ise yürek burktu. Tuğba Özay, Hatay’da çadır bulabilmiş vatandaşların kirli sularda bulaşık ve çamaşır yıkadığını görüntüledi. Çadırların içerisini de gösteren Özay, duruma isyan etti. Özay, çektiği videoda ne olursa olsun gerçekleri aktaracağını altını çizerek şunları söyledi:

“VATANDAŞIM İÇİN ÇADIR ERZAK DİLENİYORUM”

“Kendi vatandaşım için çadır erzak dileniyorum. Böyle bir sistem var mı? Yemin ederim Günlerdir kendimi tutuyorum ama bu yaşamak değil. Bu yaşamak mı? Siz bu insanlara ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapamazsınız.

“GERÇEK MİLLİYETÇİYSENİZ BU VATANIN EVLATLARINA SAHİP ÇIKACAKSINIZ”

Gerçek anlamda milliyetçiyseniz, gerçek anlamda vatanseverseniz gerçek anlamda bu coğrafyayı, bu toprakları seviyorsanız, atalarınızı onların kemiklerini sızlatmak istemiyorsanız bu vatanın evlatlarına sahip çıkacaksınız. Çamaşırlar bulaşıklar bu kirli suda yıkanıyor bizim insanımız bunu hak etmiyor.

“HERKESİ TEK TEK İFŞA EDECEĞİM”

Herkesi her şeyi tek tek ifşa edeceğim. O kadar da kararlıyım. Başıma ne getirirlerse getirsin ne olursa olsun”