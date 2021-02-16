Tuğba Özerk, kar üstünde yarı çıplak poz verdi

Instagram'da 310 bin takipçisi bulunan ve hesabını aktif bir şekilde kullanan şarkıcı Tuğba Özerk, evde kapandı dışarda açıldı.

Soğuk havaya aldırış etmeden sadece bir sweet giyerek bahçesine çıkan Özerk, altına hiçbir şey giymeden kar üstünde poz verdi. Aynı kombinle evden de fotoğraf paylaşan şarkıcının altına giydiği tayt dikkatlerden kaçmadı.

MUAZZEZ ERSOY'U AĞIRLADI

Evinde Muazzez Ersoy ile bir araya gelen Tuğba Özerk, çektirdiği fotoğrafı "Gönlümün sultanı" notuyla Instagram hesabından yayınladı.