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  3. 16 Şubat 2021 11:26

Tuğba Özerk, kar üstünde yarı çıplak poz verdi

Şarkıcı Tuğba Özerk, kar üstünde çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Tuğba Özerk, kar üstünde yarı çıplak poz verdi
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Instagram'da 310 bin takipçisi bulunan ve hesabını aktif bir şekilde kullanan şarkıcı Tuğba Özerk, evde kapandı dışarda açıldı.

Soğuk havaya aldırış etmeden sadece bir sweet giyerek bahçesine çıkan Özerk, altına hiçbir şey giymeden kar üstünde poz verdi. Aynı kombinle evden de fotoğraf paylaşan şarkıcının altına giydiği tayt dikkatlerden kaçmadı.

MUAZZEZ ERSOY'U AĞIRLADI
Evinde Muazzez Ersoy ile bir araya gelen Tuğba Özerk, çektirdiği fotoğrafı "Gönlümün sultanı" notuyla Instagram hesabından yayınladı.

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