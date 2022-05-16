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Tuğba Özerk’in yürüyüş kombininin fiyatı şoke etti: Servet değerinde...

Tuğba Özerk’in yürüyüş kombininin fiyatı şoke etti: Servet değerinde...

Hipofiz bezi makroadenomu hastalığı olan Tuğba Özerk yürüyüş kombini ile dikkat çekti.

Şarkıcı Tuğba Özerk geçtiğimiz günlerde Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Saplantılı bir tacizcisiyle son dönemde sorunlar yaşayan şarkıcı koruma kararı aldırmıştı. Bu konuda rahatlamış görünen Tuğba Özerk basın mensuplarının fotoğraf isteğini kırmadı.

Tuğba Özerk'in giysi ve üzerindeki takılarının fiyatları ise dudak uçuklattı. Sabah'ın haberine göre; ünlü popçunun kıyafet ve aksesuarların toplam değeri 740 bin lira civarındaydı.

Özerk’in t-shirt'ü 1250 Euro, rüzgarlığı 4500 Euro, pantolonu 1750 Euro, ayakkabısı 4500 TL, çantası 3000 Euro ve saati ise 35.000 Euro idi.

Tuğba Özerk'in kıyafetini görenler "Görgüsüzlük bu", "Çok kalitesiz duruyor" yorumlarında bulundu.

Etiketler servet kıyafet
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