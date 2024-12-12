Tuğçe Kandemir anne oldu; hastaneden fotoğraf paylaştı

Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir, bebeğini kucağına aldı. Şarkıcı, oğluna Demir adını verdi.

Tuğçe Kandemir, eşi Abdullah Karatay ile Aralık 2023'te nikâh masasına oturmuştu. Şarkıcı, bu sabah ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Erkek bebek dünyaya getiren Kandemir, oğluna Demir adını verdi.

Doğumdan hemen sonra hastanede oğluyla birlikte çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Tuğçe Kandemir, sevincini takipçileriyle paylaştı.

"9 AYLIK SERÜVENİN SONUNA GELDİK" başlığıyla bir mesaj da yayımlayan Kandemir, dün doğuma girmeden önce "9 aylık harika bir serüvenin sonuna geldik. Allah'ın izniyle minik Demir yarın sabah kollarımızda olacak inşallah. Bol bol dualarınızı bekliyorum" diyerek duygularını dile getirmişti.

Tuğçe Kandemir ve Abdullah Karatay çiftinin minik oğlu Demir, sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.