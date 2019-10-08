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  3. 08 Ekim 2019 16:44

Tuğçe Kazaz yeniden siyasete döndü

Eski manken Tuğçe Kazaz, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Türkiye ekonomisini mahvedip yok edeceğim" tehdidine "Küstah herif! Size öyle bir plan hazırlanıyor ki kim kimi çökertecek zaman gösterecek" diye cevap verdi.

Tuğçe Kazaz yeniden siyasete döndü
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Trump'ın 'Türkiye'nin sınırları aşması halinde  ekonomisini mahvedeceği' tehdidine manken Tuğçe Kazaz'dan tepki geldi.  

Kazaz, Trump'ın tepki çeken paylaşımından sonra attığı tweette şunları söyledi:

"Küstah herif! Eşsiz bilgeliğine tüküreyim. Değil ekonomimiz yiyecek kuru ekmeğimiz dahi kalmasa hem içerideki kölelerinizi hem de dışarıdaki köpeklerinizi temizleyene kadar durmayacağız. Ekonomiye de gelince, size öyle bir plan hazırlanıyor ki kim kimi çökertecek zaman gösterecek."

 

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