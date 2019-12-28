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  3. 28 Aralık 2019 11:20

Tuğçe Kazaz’dan İBB Başkanı İmamoğlu’na hakaret

Sosyal medyadaki paylaşımları olay olan iktidara yakın manken Tuğçe Kazaz, "Kanal İstanbul" paylaşımında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef göstererek hakaret etti.

Tuğçe Kazaz’dan İBB Başkanı İmamoğlu’na hakaret
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Eski manken, Tuğçe Kazaz, yaptığı bir paylaşımda Kanal İstanbul’u savunarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu‘na hakaret etti.

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Kazaz, Erdoğan’ın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu parlattığını belirterek, “Cumhurbaşkanımızı anlamıyorum” diyen Kazaz, “Bu adamı neden bu kadar parlatıyor? İsmini andıkça millet onu o da kendini bir şey sanıyor” ifadelerini kullandı.

“MEDYA MAYMUNCUĞU”

Tuğçe Kazaz paylaşımında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için “ Medya Maymuncuğu” ifadesini kullandı.

Tuğçe Kazaz’ın açıklaması şöyle:

“Sayın Cumhurbaşkanımızı anlamıyorum. Bu adamı neden bu kadar parlatıyor? İsmini andıkça millet onu o da kendini bir şey sanıyor. Oysa biz bu medya maymuncuğunu kendi aramızda eritiriz. O istediği kadar ‘Ya kanal ya İstanbul’ desin, İstanbul’un geleceği Kanallı İstanbul’dur.”

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