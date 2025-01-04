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  3. Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe gözyaşları içinde feryat etti

Tuğçe Tayfur gözyaşlarına boğuldu: ''Babamdan ayırdınız beni''

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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, babasının cenazesini alırken gözyaşlarına boğuldu. Tayfur, ''Babamdan ayırdınız beni, yapayalnız kalmış babam'' diyerek feryat etti.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak akşamı 79 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi. Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, babasının cenazesini almak için Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne gitti. Tuğçe Tayfur gasilhane koridorunda "Babamdan ayırdınız beni, yapayalnız kalmış babam" diyerek gözyaşı döktü.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, babasının cenazesini alırken gözyaşlarına boğuldu. Tayfur, ''Babamdan ayırdınız beni, yapayalnız kalmış babam'' diyerek feryat etti.

NE OLMUŞTU?

Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur’un “Tayfur” soyadıyla marka oluşturmasının ardından, bu soyadını kullanmasına yasak getirmişti. Bu durum baba-kız arasında gerilime yol açmıştı. Gerginlik, anne Necla Nazır’ın da konuya dahil olmasıyla büyümüştü.

Nazır, o dönem yaptığı açıklamada, “Ne yaptı Tuğçe sana? Ne malında ne mülkünde gözü olmadı. Ben evladımın, torunlarımın rızkını senin etrafındaki yeğenlerine yedirmem. Seni ne duruma düşürdüler, sen böyle bir insan mıydın?” ifadelerini kullanmıştı.

DHA

Etiketler ferdi tayfur tuğçe tayfur
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