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  3. 12 Haziran 2019 13:38

Tülin Şahin mayosunu giydi, bebeği göründü

Geçtiğimiz nisan ayında nikah masasına oturan Tülin Şahin, mayolu sabah sporunu sosyal medyadan paylaştı. İlk bebeğine hamile olan Tülin Şahin'in paylaşımındaki "minik" detay ise gözlerden kaçmadı.

Tülin Şahin mayosunu giydi, bebeği göründü
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Tülin Şahin, nisan ayında Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile nikah masasına oturmuştu. İlk bebeğine hamile olan Tülin Şahin, sabah sporunu Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Tülin Şahin'in belirginleşen göbeği dikkatlerden kaçmadı.

"Bugün ilk defa birlikte yüzdük. Doktorların önerisiyle, hamilelikte her gün 30 dakika yüzmenin faydaları; bulantı ve kusmalara iyi gelir.

Krampları çözer. Sırt ağrılarını giderir. Sakinleştirir...

Formda kalmanızı sağlar. Hem size hem bebeğe iyi gelecektir yüzme sonrası daha iyi uyursunuz..." 

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