Turabi Çamkıran'dan Survivor itirafı !

Survivor'da iki defa şampiyon olan ve son olarak Amerika'da yayınlanan War of the Worlds yarışmasında mücadele eden Turabi Çamkıran, ilginç açıklamalarda bulundu. Turabi, "Acun abiye teşekkür ediyorum. Normalde sakatlandığımda eve gitmem gerekiyormuş, ama Acun abi tuttu beni orada. Büyük ev ödülü varmış. Eğer beni göndermiş olsa ve ev oyununu görseydim üzülürdüm" dedi.

En son Amerika'da yayınlanan "War of the Worlds" yarışmasında yarışan Çamkıran, TV8 ekranlarında yayınlanan 'Gel Konuşalım' programında çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Survivor'ın son bir aydaki yarışma performanslarına göre kazanılacağını söylerken, sakatlığına rağmen neden diskalifiye olmadığını ilk kez açıkladı. Survivor'da da 2 kez şampiyonluk yaşayan Turabi Çamkıran, Survivor'ı son bir aydaki yarışma performanslarına göre kazanılacağını ifade etti.

Turabi'nin açıklamaları şu şekilde:

"Sakatlığım yüzünden 3. kez şampiyon olamadım. Survivor, son 1 ayda kazanılıyor. Benim tam bunları yapacağım zaman sakatlandım. 1 ay hastanede yattım. Gidip şampiyon olmayı da istemezdim bu şekilde, diğer yarışmacılara da haksızlık olurdu. İnsanlar gördüğü için insanlar haklı olanı şampiyon yapıyor.

Acun abiye zaten çok teşekkür ediyorum. Normalde sakatlandığımda eve gitmem gerekiyormuş, ama Acun abi tuttu beni orada. Neden orada tuttuğunu sonradan öğrendim. Büyük ev ödülü varmış. Acun abilerle konuştuk. Eğer beni gönderseymiş ve ev oyununu görseydim üzülürdüm. Aslında benim hakkım sakatlığımda eve dönmekti. Ayıptır söylemesi biz çok da güzel haftalıklar alıyoruz. Özellikle de benim gibiler, çok güzel haftalıklar alıyorum. Ben televizyona bile çıkmıyorum (sakatken) beni orada tutuyor, haftalığımı yatırıyor. Benim hakkım olmayan şeyi bana vermiş oldu. Onun da söylemesine göre, 3 sezon emek vermişim ve bunu hak etmişim.

Televizyonda beni sevmiyormuş gibi gözüküyor ama beni çok seviyor.

YAŞADIĞI KAVGANIN ARDINDAN YARIŞMADAN AYRILDI

Turabi Çamkıran, Amerika'da yayınlanan ve daha önce şampiyonluk yaşadığı War of the Worlds yarışmasında bu sene ikinci defa mücadele ediyordu. Ancak Turabi, aynı evde kaldığı bir yarışmacının kendisini taklit etmesiyle çılgına döndü. Yaşanan kavganın ardından Turabi'yi güvenlik görevlileri zor sakinleştirdi. Turabi ise "Onurum 10 milyon dolardan daha öneml" diyerek yarışmadan ayrıldı.