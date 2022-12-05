Turabi Çamkıran'ın paylaşımına Sahra Işık'tan sert tepki

Sosyal medyada müstehcen pozlar paylaştığı için eleştirilen Survivor eski yarışmacılarından Turabi Çamkıran son paylaşımıyla şoke etti.

Survivor 2014 ve 2015 sezonlarında üst üste iki kez şampiyon olan 'Turbo' lakaplı Turabi Çamkıran müstehcen pozlarla gündeme geliyor. Tanga giyen kadın arkadaşlarını sık sık paylaşan ve ilginç yorumlarda bulunan Turabi son paylaşımında Sahra Işık'ın da olduğu bir fotoğraf koydu.

Turabi bu fotoğrafa yaptığı çirkin yorumla tepkie çekti. Eski yarışmacı paylaşıma "Küçükken her zaman 2 kadınla aynı anda evli olduğumun hayalini kurardım. Büyünce bu hayalin saçma olduğunu, ikiden daha fazla kadınla aynı anda birlikte olunabilineceğini anladım ve deneyimledim! Umarım ileride 7 hanımım olur. Bir gün daha da zengin olup, 7 Hanımlı Turbo olacağım ve 7 Kocalı Hürmüz’ün namını geride bırakacağım" dedi.

Bu kadınları aşağılayan yorumuyla büyük tepki alan Turabi'ye Sahra Işık tepkisiz kalmadı. Survivor Sahra paylaşıma "Şaka yapmaya çalışmanı anlıyorum ama kadınlar hakkında yazdıklarını hoş karşılamıyorum. Ayrıca bu fotoğrafta olmak beni rahatsız etti. Silersen sevinirim" dedi.

Turabi daha sonra paylaşımdaki o fotoğrafı sildi.